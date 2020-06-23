الرئاسة التركية: نؤكد ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية

أكدت تركيا والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، ووقف عمليات الجيش الوطني الليبي ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بحسب الرئاسة التركية.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الرئاسة إن الناطق باسمها، إبراهيم كالين، أجرى اتصالا بمستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، وذكرت أن المسؤولين "أكدا على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة، ووقف هجمات [القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة] حفتر الذي ينتهك جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار بما فيها مسار برلين".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تلعب دورا أكثر فاعلية في ليبيا، مشيرا إلى وجود تقارب حالا بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان، بخصوص الملف الليبي.

وتتواصل منذ أبريل/نيسان 2019، معارك بين قوات حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، حيث يسعى الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة من "المليشيات والإرهابيين" بحسب وصفه، في إشارة لقوات حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، والمدعومة من أنقرة.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد مؤخرا استعداد بلاده للتدخل لدعم الجيش الوطني الليبي، وذلك عقب تصريح لمتحدث الرئاسة بتركيا، والذي ربط التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا بانسحاب قوات الجيش الوطني من مدينة سرت الاستراتيجية، والعودة إلى خطوط عام 2015، والذي وقع فيه اتفاق الصخيرات، الذي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق.