الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوقع مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مرسوما يتضمن تعديلات في الحكومة.

ووفقا لصحيفة "النهار" المحلية، فإن رئيس الوزراء عبد المجيد جراء ووزير الخارجية صبري بوقادوم، بالإضافة إلى وزير الداخلية كمال بلجود، حافظوا على مناصبهم، فيما تم إقالة وزير الطاقة محمد عرقاب وحل محله الوزير عبد المجيد عطار.

كما حافظ وزير المجاهدين الطيب زيتوني ووزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي و وزيرة الثقافة مليكة بنت دودة ووزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي على مناصبهم.

وعين عبد الباقي بن زيان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي مكان شمس الدين شيتور.

كما تم إقالة وزير السياحة عبد القادر بن مسعود وتعيين محله محمد حميدو، وتعيين سليمة سواكري وزيرة مكلفة بالنخبة الرياضية محل الوزير السابق نوراليد مرسلي.