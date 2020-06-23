إسرائيل تجري تدريبات عسكرية استعدادا لمواجهة محتملة مع دولة عربية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن كوخافي تفقد المنطقة الشمالية في قاعدة التدريبات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية "إلياكيم"، في هضبة الجولان السورية المحتلة، بهدف فحص جاهزية القوات الإسرائيلية للقتال في لبنان.

وأوردت بأن تلك المناورات تشمل مدى جاهزية إسرائيل لمختلف السيناريوهات، والتحديات المتنوعة.

تفقد رئيس الأركان الجنرال أفيف #كوخافي اليوم قيادة المنطقة الشمالية خلال إجراء امتحان تحديد سقف الجاهزية للواء 401 المدرعات والذي ويهدف لفحص جاهزية القوات للقتال في #لبنان. يشمل الامتحان التعامل مع مختلف السيناريوهات، والتحديات المتنوعة. pic.twitter.com/Z9jFBg7aRc — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 23, 2020

وأضافت الصحيفة أن الجنرال كوخافي حث قوات الجيش الإسرائيلي على استغلال كل لحظة تدريب، وكل لحظة فراغ للتدرب، والتأهيل، والتعلم، ليكونوا جاهزين للمواجهة في أي لحظة وأي مكان.

وحذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي من أن الأحداث القادمة، الخاصة بضم الضفة الغربية وغور الأردن، ضمن خطة "الضم"، يمكن أن تتطور إلى القتال في أماكن مختلفة، من بينها قطاع غزة، أو الضفة الغربية.