مجلس الوزراء السعودي يندد باستهداف "الحوثيين" المملكة بطائرات وصواريخ باليستية

حسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" جدد المجلس "إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لإطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران 8 طائرات دون طيار (مفخخة) و3 صواريخ بالستية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة".

وأكد المجلس أن هذه المحاولات "عمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والتجمعات السكانية وتهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وعقد مجلس الوزراء جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.