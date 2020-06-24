بالصورة... بلدة لبنانية تمنع التجول بلباس السباحة

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" في لبنان، يوم أمس الثلاثاء، صورة لقرار بلدي متخذ من بلدة لبنانية تقع بمحاذاة الشاطئ جنوبي لبنان.