وكالة "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لدولة خليجية مع تراجع إيرادات النفط

خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لدولة خليجية، للمرة الثانية هذا العام، حيث من المرجح أن تؤدي بيئة أسعار النفط المنخفضة إلى تراجع عائدات النفط.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدرجة السيادية لسلطنة عمان إلى "بي إيه 3"، وهو المستوى الثالث في الفئة "غير الاستثمارية"، وغيرت نظرتها المستقبلية للبلاد إلى سلبية، وفقًا لبيان أصدرته مساء الثلاثاء.

في مارس/ آذار، وضعت وكالة موديز عمان قيد المراجعة لخفض التصنيف الائتماني، قائلة إن القوة المالية المتدنية للبلاد ستضع ضغطًا على مواردها المالية.

وفقًا للبيان: "يعكس تخفيض التصنيف استنتاج مفاده أنه في بيئة أسعار النفط المنخفضة، التي تفترض موديز أنها ستستمر على المدى المتوسط، فمن غير المحتمل أن تكون الحكومة قادرة على تعويض خسارة عائدات النفط بشكل كبير".

كما ستكون سلطنة عمان غير قادرة على تجنب التدهور الكبير والدائم في ديونها والقدرة على تحمل تكاليف الاقتراض أو تآكل الاحتياطيات المالية والعملات الأجنبية، بحسب البيان.

عدلت وكالة موديز توقعاتها لأسعار خام برنت لعامي 2020 و 2021 إلى متوسط 35 دولارًا للبرميل و45 دولارًا على التوالي.