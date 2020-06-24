السودان: الآثار الإيجابية للسد على بلادنا يمكن أن تتحول إلى مخاطر

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن الآثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة على السودان يمكن أن تتحول إلى مخاطر، دون اتفاق حول الملء الأول والتشغيل.

وأفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء أمس الثلاثاء، بأن عباس قد أقر بوجود احتمالية أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي.

ورأى ياسر عباس أن سد النهضة يمكن أن يكون بادرة تعاون إقليمي بين الدول الثلاث، والمتمثلة في توفير الطاقة من إثيوبيا والغذاء من السودان، باستغلال أراضيه الزراعية، ورأس المال والاستثمار الصناعي من مصر، مع إنشاء سوق مشتركة تعزز هذا التكامل.

وجدد وزير الري السوداني تأكيد بلاده على أهمية الوصول إلى اتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة، دون التطرق إلى توزيع حصص مياه النيل الأزرق.

وأكدت الوكالة أن رئيس الجهاز الفني، صالح حمد، قدم ورقة بعنوان "سد النهضة الآثار والمفاوضات الجارية"، استعرض فيها آلية السودان الداخلية لإدارة التفاوض ونتائج دراسات آثار السد ومفاوضات الملء والتشغيل، كما تطرق لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ونقلت عن صالح أن المفاوضات قطعت نحو 90 - 95% من الجوانب الفنية، والمتعلقة بأمان وسلامة السد، وآليات التنسيق والآثار الاجتماعية والبيئية، مشددا على أن السودان طرف أصيل في المفاوضات وليس وسيطا أو محايدا، وأن الفريق المفاوض يضع مصلحة السودان أولا في جميع جولات التفاوض.

فيما أشاد عضو المجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير"، عبد الكبير آدم، باعتماد مبدأ الشفافية الذي انتهجته وزارة الري في نقاش ملف سد النهضة، بعد التعامل الأمني والتعتيم الذي كان في العهد البائد.