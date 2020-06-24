استطلاع أردني: الحكومة نجحت في مواجهة أزمة كورونا

أظهر استطلاع رأي لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن الأردنيين يرون أن الحكومة نجحت في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت قناة "المملكة"، صباح اليوم الأربعاء، بأن نتائج الاستطلاع قد أعلن عنه خلال مؤتمر صحفي بشأن تقييم أداء حكومة عمر الرزاز بعد عامين على تشكيلها.

وأشار الاستطلاع الأردني إلى أن العينات الوطنية العشوائية يجري سحبها من دائرة الإحصاءات العامة.

استطلاع: الأردنيون يرون أن الحكومة نجحت في مواجهة أزمة كورونا #عاجل #الأردن — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 24, 2020

وكشف الاستطلاع تراجع نسبة من يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي، مقارنة مع استطلاع التشكيل والاستطلاع الذي أجري خلال أزمة كورونا في مايو/أيار 2020.

ويظهر الاستطلاع أن 58% من العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. ومن بين ما كشف عنه الاستطلاع، أن نحو 72% من الأردنيين يثقون بحكومة الرزاز.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 9.13 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 430 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.