نجمة فضاء في الصحراء... مطار سعودي في محمية الأمير محمد بن سلمان ... فيديو

كشفت الشركة السعودية "أمالا" عن المشاهد الأولية المذهلة لمشروع بناء مطار دولي في الصحراء مصمم بطريقة تنسجم هندسيا وفنيا مع البيئة الصحراوية.

ونشر حساب "مشاريع السعودية" في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر التصميم الرائع للمطار، والذي يأخذ بناؤه الرئيسي أبعادا هندسية تشابه إلى حد ما نجمة مشعه في السماء.

ويعتبر مشروع "أمالا" من المشاريع الوطنية الكبرى في السعودية المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودية.

وبحسب تغريدة لحساب المشروع، فإن المطار الذي تعمل الشركة على تنفيذه في محمية الأمير محمد بن سلمان، صمم ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفارهة المرتكزة على الصحة الجسدية والنقاهة والعلاج، في منطقة ساحرة غير مكتشفة في العالم.

مستوحى تصميمه من البيئة المحيطة به..#أمالا تكشف عن التصميم الرسمي لمطارها الدولي من تصميم "فوستر آند بارتنرز" pic.twitter.com/B3wEF1cIEP — مشاريع السعودية (@SaudiProject) June 24, 2020

وبحسب موقع "سبق" السعودي، فإن المطار من تصميم "فوستر بارتنز" و"إيجز ميدل إيست"، وهو "الريفيرا الجديد الواقع في قلب البحر الأحمر كجوهرة مكنونة على ساحل شمال غرب المملكة".