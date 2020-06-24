تسجيل
13:49 GMT24 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    العاصمة السورية دمشق

    جريدة الحزب الحاكم في سوريا تنتقد توزيع حلويات "تشجيعية" أثناء انتخاباته التمهيدية للبرلمان

    © Sputnik . Dmitry Vinogradov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006241045812548-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/

    وجهت صحيفة "البعث" الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا انتقادات لاذعة للانتخابات التمهيدية (الاستئناس الداخلي) التي أجريت في فروع الحزب بالمحافظات السورية، كخطوة أولى لاختيار المرشحين الذين سيعتمدهم ضمن قوائمه الانتخابية خلال انتخابات مجلس الشعب السوري المزمع إقامتها في 19 تموز القادم.

    وأوردت صحيفة "البعث" سلسلة من التقارير التي تناولت مجريات عملية (الاستئناس) والممارسات التي جرت خلالها مشيرة إلى ما شابه من أخطاء وتجاوزات كثيرة.

    الرئيس فلاديمير بويتن يستقبل الرئيس بشار الأسد في سوتشي، روسيا 17 مايو/ أيار 2017
    © Sputnik . Mikhail Klimentiyev
    الرئيس الأسد يصدر مرسوما يخص الانتخابات البرلمانية في سوريا
    وتناولت الصحيفة ما وصفته بـ"تشويش كبير انعكس في نتائج الاستئناس"، مشيرة إلى أنه في بعض المراكز تم إلغاء نحو ثلث أوراق المقترعين، مشيرة بشيء من السخرية إلى وقوف بعض مندوبي المرشحين أمام قاعات الاقتراع وهم (يحملون في أيديهم علب الحلويات الفاخرة وأقلاما تذكارية عالية الجودة مرفقة ببطاقة عليها اسم المرشح، وعبارات "زكاتك حطلنا هالإسم"... أو "اوعك تنسى فلان"، أي لا تنسى أن تنتخب فلانا في إشارة إلى مرشحيهم.

    وتجري الاقتراعات التمهيدية لاختيار المندوبين إلى البرلمان بطريقة مفتوحة لأول مرة في تاريخ حزب البعث العربي الاشتراكي منذ تأسيسه في العام 1974، وهي لربما تعكس استعداداته المبكرة لانتخابات رئاسة الجمهورية في العام القادم 2021، ورغبته في تحقيق معايير الشفافية خلال هذه الانتخابات أمام المجتمع الدولي أو على الأقل أمام الأصدقاء والحلفاء في مجلس الامن.

    وكانت عملية ترشيح أعضاء كتلة البعث في مجلس الشعب السوري تتم سابقا من خلال التعيين، وليس عبر عملية اقتراع داخلية كما جرى عليه الأمر هذه المرة.

    ومن المرجح أن الأجواء الجديدة جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد كلمة وجهها إلى كوادر حزبه قبل بدء عمليات الاسئناس، وشعوره بالاستياء بعد ورود أنباء عن تجاوزات وتحالفات في الكواليس ومن تحت الطاولة في بعض فروع حزب البعث في المحافظات، وخاصة في طرطوس.

    وأشارت الصحيفة إلى اختلاط الحابل بالنابل في غرف الاقتراع وعدم وجود "الغرف السرية" التي استعيض عنها بطاولات مكشوفة أمام المقترعين ما يوحي للناخبين أنهم مراقبون، ملمحة إلى قيام (البعض بتصحيح أخطاء وقع فيها الناخبون أثناء الاقتراع ما عزز الإحساس بالمراقبة، ونسف سرية الاقتراع وجاء مناقضاً صراحة لما جاء في بيان القيادة المركزية للحزب، والذي أكد أن (عملية الاستئناس الحزبي تتم عبر آلية الاقتراع الحر، وفي غرف مغلقة، يحدد فيها كل رفيق أسماء من يرى فيهم الجدارة لتمثيل الحزب في هذا الاستحقاق).

    كما انتقدت الصحيفة تواجد الناخبين والمرشحين والمندوبين داخل صالات الاقتراع، مشيرة إلى استغراب الناخبين من النتائج المسجلة لكونها جاءت نتاج سلسلة من الانتخابات الحزبية التي لم تكن على مستوى طموحهم وتطلعاتهم للتغيير، معتبرة أن الاستئناس كان فرصة لكوادر حزب البعث لاختيار مرشحيهم الأكفأ إلى انتخابات مجلس الشعب السوري.

    كما عبر أحد مقالات الصحيفة عن الخيبة من نتائج الاستئناس الذي لم تفرز نتائجه "في معظم فروع الحزب في المحافظات الأفضل لتحمّل المسؤولية الوطنية في مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث"، مشيرا إلى أن "خيبة أمل كبيرة من فوز الأسماء والأشخاص ذاتها التي تحترف وتمتهن اللعبة الانتخابية ما يؤكد أن العقلية ذاتها مورست في عملية الاستئناس التي لم تغب عنها التحالفات والتكتلات والشللية والمناطقية فيما الخاسر الأكبر هو الوطن والحزب والمواطن على السواء".

    وذهبت الصحيفة إلى أن "المثير للتساؤل في خضم هذه المعركة الانتخابية الديمقراطية في معانيها ودلالاتها هو أن البعض انحرف عن مسار عملية الاستئناس، وغلّب منافعه ومصالحه الضيقة على المنفعة والمصلحة العامة، بأن أعاد تكرار المشهد ذاته، وصوّت لمرشّحين لم يتركوا أية بصمة تذكر في مسيرتهم المهنية والتشريعية والحزبية، بل على العكس كانوا ومازالوا موضع تساؤلات وإشارات استفهام عريضة"، مطالبة بـ "العمل على تلافي الأخطاء، وإقصاء المنتفعين والمتسلّقين لاحقاً".

    ولم تكتف الصحيفة بالمقالات النقدية بل ذهبت إلى طرح استبيان رأي حول ما إذا كانت (الشوائب التي شابت الاستئناس الحزبي لاختيار مرشحي البعث إلى مجلس الشعب تكمن في عملية فرز الأصوات أم أن هناك شوائب أخرى).

    وجاءت الردود صارمة على الاستبيان، معتبرة أن الاستئناس (هو إعادة تدوير لأغلب الرفاق)، فيما ذهب آخرون إلى اعتبار المشكلة (بتكرار بعض الأسماء دائما عند أي انتخابات حزبية وهذه الشخصيات ملت الدنيا من فسادهم فكان من المجدي محاسبتهم قبل قبول ترشحهم).

    منتقد آخر قال أن (الشرح طويل حول الملاحظات التي شابت الاستئناس الحزبي) مشيرا إلى أن (بعض القيادات الحزبية انخرطت في تسويق أسماء محددة ودعمها).

    وكان الرئيس السوري، وهو الأمين العام لحزب البعث، قد وجه منتصف الشهر الجاري كلمة مكتوبة إلى كوادر حزبه معتبرا الاستئناس الداخلي خطوة "ضرورية لتجديد الحزب تنظيميا وعقائديا" و"دليلا دامغا على ديناميكية البعث".

    وتحدث الأسد عما وصفه بـ "الأخطاء" التي أدت "لتراجع دور الحزب في بعض المراحل، والإساءة إلى صورته في مراحل أخرى، كما أدت إلى عزوف البعض عن الانخراط في تحمل المسؤوليات الوطنية والحزبية وخسارة العديد من الكوادر الكفوءة".

    وأوضح أن "غياب الآليات والمعايير الموضوعية شكّل بعض الخلل في العلاقة بين القيادة والقاعدة داخل الحزب" وكان ذلك عقبة سببت "انكفاء القواعد عن تحمل مسؤولياتها، وبالتالي غيابها - أو تغييبها- عن ممارسة حقها وواجبها في الترشح والانتخاب والمشاركة في إيصال القيادات الكفوءة لتمثيلها في المواقع الحزبية أو في المؤسسات الوطنية المنتخبة".

    انظر أيضا:

    لأول مرة في تاريخه... الحزب الحاكم في سوريا يوقع اتفاقية مع حزب محافظ
    المعارضة السورية لا تتوقع تغييرات جذرية بسياسة واشنطن نحو دمشق بعد الانتخابات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    بحضور الأبطال...العرض العسكري الأسطوري الأول لعيد النصر في 1945
    ماكرون يقدم دليلا على موت عقل الناتو
    ماكرون يقدم دليلا على "موت عقل الناتو
    أين تذهب هذا الصيف... وجهات سياحية تستعد لاستقبال الزائرين
    أين تذهب هذا الصيف... وجهات سياحية عالمية تستعد لاستقبال الزائرين
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك