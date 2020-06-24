رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحذر من أعمال عنف متوقعة في الضفة وغزة

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوهافي، من أن إسرائيل قد تواجه قريبا اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك مع اقتراب موعد 1 يوليو/ تموز المقبل، الذي يعتقد أن تعلن إسرائيل فيه ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن.
وأعلن كوهافي، في تصريحات عقب مناورة عسكرية في الشمال، قرار الجيش الإسرائيلي بتشديد الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا وسط ارتفاع عدد الإصابات الجديدة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقال "يجب أن نظل مستعدين. يمكن للمواطنين أن يبقوا في المنزل في الحجر الصحي، لا يمكن للجيش أن يفعل ذلك، من واقع ما أراه هنا، مستوى القتال جيد ويستهدف حزب الله في الشمال، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة".
كما حذر كوهافي من اضطرابات عنيفة في الضفة الغربية، التي قال إنها يمكن أن تمتد إلى غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أعلن، مطلع الشهر الجاري، أن "تنفيذ خطة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ستتم خلال أسابيع، ولن يشمل موافقة حكومته على إقامة دولة فلسطينية".
وأشار نتنياهو، في تصريحات خلال ندوة جمعته مع قادة 12 مستوطنة في الضفة الغربية، إلى أنه "لم يتم حتى الآن الانتهاء من رسم الخرائط المتعلقة بالضمّ".
وشدد نتنياهو على "ضرورة اغتنام هذه الفرصة التي لم تتح منذ 73 عاما ولن تتكرر، خاصة مع وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض".
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)