الرئيس التونسي: لسنا دعاة حروب 

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إننا لسنا دعاة حروب، ولكن حين تفرض علينا المعارك سنخوضها بكل عزيمة.

أكد قيس سعيد خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لانبعاث الجيش الوطني في البلاد، اليوم الأربعاء، أنه حينما "تفرض علينا المعارك سنخوضها بكل عزيمة ضد أعداء الوطن في الداخل والخارج، وسننتصر في كل المواجهات".

ونشرت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، بيانا بصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، احتفالا بالذكرى الرابعة والستين لانبعاث الجيش الوطني في البلاد.

وفي السياق نفسه، عبّر الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن تقديره لما تقوم به القوات العسكرية التونسية، العاملة بالليل والنهار، من مجهودات في سبيل الذود عن الوطن.

وقدم سعيد الشكر للجيش التونسي لما قامت به القوات العسكرية من جهد للمساهمة في تيسير عمل المرافق العمومية بفرض احترام القانون وحظر التجول وغيرها.