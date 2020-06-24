غوتيريش: خطة "الضم" الإسرائيلية تقوض أي مسار سلام في المنطقة

قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن أي خطة "ضم" إسرائيلية ستقوض أي مسار سلام في المنطقة.

ودعا غوتيريش في كلمة، نقلتها وكالة "رويترز" إسرائيل إلى التخلي عن خطط ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وتابع بقوله "الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية امتدت وتوسعت وتنفيذ خطة الضم سيقوض أي مسار للسلام في المنطقة".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته أنه "إذا نُفذ الضم، فإنه سيشكل انتهاكا بالغ الخطورة للقانون الدولي وسيضر بفرص حل الدولتين بشدة وسيقوض احتمالات تجدد المفاوضات".

وأضاف "أدعو الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن خططها الخاصة بالضم".

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل.

بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين، الأمريكية والإسرائيلية.

يذكر أن نتنياهو كان قد حدد أول يوليو/ تموز موعدا لبدء مشروعه الخاص ببسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن على أمل الحصول على ضوء أخضر من واشنطن. وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة غير شرعية كما عبر القادة الفلسطينيون عن غضبهم من احتمال الضم.