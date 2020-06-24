وزير سوداني: تنفيذ برنامج صندوق النقد سيمثل دافعا لرفع اسم دولتنا من قائمة الإرهاب

اعتبر السودان، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي سيساعد في رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.