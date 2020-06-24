قيس سعيد: أخفي معلومات كثيرة عن تدخلات خارجية في تونس بتواطؤ داخلي

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أنه أخفى معلومات كثيرة عن تدخلات خارجية في تونس بتواطؤ داخلي.

وقال الرئيس التونسي في مقابلة مع شبكة "فرانس 24" الفرنسية، إن "هناك مؤشرات كثيرة حول تدخلات خارجية في تونس من قبل قوى تحاول إعادتها إلى الوراء وهناك من أراد أن يتواطأ معها من الداخل".

وتابع "لدي من المعلومات الكثير وأخفيتها حتى عن المقربين، لأنني لا أرغب في أن أزيد الوضع تعقيدا ولكن أعلم الكثير مما يعتقدون أنني لا أعلمه".

وأكد سعيد أنه "يملك معلومات وافرة عن هذا الأمر".

وفي وقت سابق اليوم، قال سعيد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 64 لانبعاث الجيش الوطني في البلاد، إننا لسنا دعاة حروب، ولكن حين تفرض علينا المعارك سنخوضها بكل عزيمة.

وأكد أنه حينما "تفرض علينا المعارك سنخوضها بكل عزيمة ضد أعداء الوطن في الداخل والخارج، وسننتصر في كل المواجهات".

كما عبر الرئيس التونسي عن تقديره لما تقوم به القوات العسكرية التونسية من مجهودات في سبيل الذود عن الوطن.

وقدم سعيد الشكر للجيش التونسي لما قام به من جهد للمساهمة في تيسير عمل المرافق العمومية بفرض احترام القانون وحظر التجول في الفترة الماضية.