السيسي يقرر إعادة تشكيل مجالس وهيئات الإعلام في مصر

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الخاصة بالإعلام في البلاد.

وحسب موقع "المصري اليوم" نشرت الجريدة الرسمية القرارات الجمهورية التي بموجبها تم استبعاد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، مكرم محمد أحمد، ليحل محله كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة السابق، الذي شغل منصبه عبد الصادق الشوربجي.

وتم تعيين الإعلامي نشأت الديهي ضمن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة إلى الإعلامية عزة مصطفى.

ودخلت الإعلامية ريهام السهلي إلى تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، والإعلامي جمال عنايت، والمذيع عمرو عبد الحميد، والإعلامية هالة حشيش.