وفاة أحد أبرز وزراء نظام صدام حسين في السجن... صور وفيديو

أفاد مصدر من عائلة رئيس النظام العراقي السابق، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بوفاة أحد أبرز وزراء النظام في المعتقل، بعد 17 عاماً من سجنه.

وأوضح المصدر، الذي تحفظ على كشف اسمه، أن الفريق الأول ركن سعدي طعمة عباس الجبوري، أحد أبرز وزراء النظام السابق برئاسة صدام حسين، توفي في سجن وضعته فيه القوات الأمريكية عند اجتياحها للعراق عام 2003.

وفاة الفريق الأول الركن سعدي طعمة عباس الجبوري في المعتقل الذي وضعته فيه قوات الاحتلال الأمريكي عام 2003 بعد غزو #بغداد.

يذكر أن الجبوري شغل منصب وزير الدفاع العراقي 1990-1991، كما شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية 1998-2002 pic.twitter.com/1I7KT3pOXq — mahdi alsyd (@AlsydMahdi) June 23, 2020

وأضاف المصدر أن الجبوري كان يشغل منصب وزير الدفاع للفترة 1990 حتى عام 1991، ووزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية منذ سنة 1998 وحتى عام 2002.

انفوجرافيك | من هو الفريق الأول الركن سعدي طعمة عباس الجبوري؟

ــــــــــــــــــــــــــــــ#العراق | #قناة_الرافدين pic.twitter.com/LZ9DkF42tU — قناة الرافدين (@alrafidain_tv) June 24, 2020

ولفت المصدر إلى أن عائلة الفريق تسلمت جثمانه اليوم في بغداد، بعد قضائه 17 عاما في السجن.

فقد العراق اليوم بطلا كبيرا في الجيش العراقي هو الفريق الاول الركن سعدي طعمة الجبوري، الذي فارق الحياة بالمعتقل وبقي لاخر لحظة ثابت على موقفه الوطني، رحمه الله واسكنه فسيح جناته ونسأل الله ان يفرج كربة رفاقه في الاسر.#رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/UtO23GRdGs — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) June 24, 2020

ورثت ابنت الرئيس السابق، رغد صدام حسين، الجبوري، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، قائلة: فقد العراق اليوم، بطلا كبيرا في الجيش العراقي، هو الفريق الأول الركن سعدي طعمة الجبوري، الذي فارق الحياة بالمعتقل، وبقي لآخر لحظة ثابت على موقفه الوطني، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ونسأل الله أن يفرج كربة رفاقه في الأسر.