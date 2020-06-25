العراق... استحداث وزارة جديدة للتركمان

أكد رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، اليوم الخميس، وجود توافق سياسي على منح وزارة للمكون التركماني في حكومة الكاظمي.

وقال الصالحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن هناك توافقا سياسيا من قبل الكتل النيابية على منح وزارة للمكون التركماني كاستحقاق قبل تشكيل الحكومة.

وطالب الصالحي بضرورة الإسراع بمنح وزارة للمكون التركماني.

وصوت مجلس النواب، في وقت سابق، على تفويض رئيس مجلس الوزراء باستحداث وزارة دولة يكون وزيرها من المكون التركماني من أجل تشجيع المكونات والمشاركة في بناء الدولة.