الأردن يمنع الوزراء من استخدام سيارات الدفع الرباعي... والسر

أصدرت الحكومة الأردنية، مساء الأربعاء، قرارا بمنع جميع الوزراء من ركوب واستخدام سيارات الدفع الرباعي.

وأصدر رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، تعميما، نشره موقع "الرؤيا" الأردني، بضرورة تقيّد الوزراء باستخدام السيارات الكهربائية المخصصة لهم، وعدم استخدام المركبات ذات الدفاع الرباعي مطلقا.

وقصّر الرزاز إمكانية استخدام الوزراء لسيارات الدفع الرباعي خلال جولاتهم الميدانية خارج العاصمة عمان فقط.

وطالب رئيس الوزراء الأردني جميع الوزراء بضرورة تسليم المركبات ذات الدفع الرباعي إلى رئاسة الوزراء، التي ستخصص بنفسها سيارات لمن يحتاجها من الوزراء خلال الجولات الميدانية.

وأشار إلى أن الحكومة تنوي بيع الفائض عن حاجتها من تلك السيارات حسب التشريعات والنظام المعمول بها.

أما عن سبب تلك الإجراءات المشددة، فعلل الرزاز ذلك إلى أنه يأتي ضمن برنامج قوي للمحافظة على المال العام، وترشيد الإنفاق الحكومي.

علاوة على أن تلك القرارات، حتى يتسنى للوزراء والحكومة الاستخدام الأمثل للمركبات الحكومية.