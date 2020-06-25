الرئيس اللبناني يحذر من اندلاع حرب أهلية

حذّر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، من احتمالية اندلاع حرب أهلية في البلاد خلال الفترة المقبلة، على هامش اندلاع احتجاجات في عدة مناطق في البلاد.

وقال عون: "لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق".

وأضاف "أطلقت بطريقة مشبوهة تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية وتجييش العواطف وإبراز العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والسباب كحق مشروع".

عون: لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق وأُطلقت بطريقة مشبوهة تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية وتجييش العواطف وإبراز العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والشتم كحق مشروع للمرتكبين — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) June 25, 2020

وقطع ناشطون من الحراك الشعبي، يوم أمس الأربعاء، عددا من الطرق في العاصمة بيروت وفي شمال لبنان وجنوبه، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

وقطع عدد من الناشطين في الحراك الشعبي في مدينة طرابلس شمالي لبنان عددا من الطرق بالإطارات المشتعلة والعوائق والحجارة؛ احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، والأوضاع المعيشية الصعبة.

وفي بيروت نفذ عدد من المحتجين وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان المركزي احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقطع عدد من المحتجين طريق جسر الرينج في بيروت وافترش بعضهم الأرض، مرددين شعارات داعية إلى التحرك احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن سعر صرف الدولار اقترب يوم الأربعاء من 6500 ليرة لبنانية في السوق السوداء فيما حددت نقابة الصرافين سعره اليوم الخميس بـ3850 ليرة.