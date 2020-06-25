البرهان يستقبل الرئيس الإريتري في الخرطوم

يقوم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، بزيارة رسمية إلى السودان، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن أفورقي، وصل إلى مطار الخرطوم، اليوم الخميس، في زيارة رسمية للبلاد تستغرق 3 أيام.

وأضافت: "كان في استقبال الرئيس الإريتري، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وعدد من المسئولين بالدولة، من مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء".

ولفتت الوكالة إلى أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والرئيس الأريتري، يعقدان جلسة مباحثات في القصر الجمهوري، لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، بما يخدم مصلحة الشعبين.

وأوضحت الوكالة أن أسياس أفورقي يعقد خلال اليومين المقبلين، لقاءات ثنائية مع المسؤولين في الدولة تشمل الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، وعبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء.