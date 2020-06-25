مساعدات إماراتية للعراق لمكافحة فيروس كورونا المستجد

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، عن إرسال طائرة مساعدات تحتوي على 10.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العراق، وذلك لدعم جهود العاملين في المجال الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) تصريحات القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في بغداد، محمد صالح الطنيجي الذي قال: "ساهمت دولة الإمارات في دعم الأشقاء العراقيين خلال السنوات الماضية، ولا تزال توفر كل دعم ممكن في المجالات كافة ولا سيما الاقتصادية والتنموية، وكذلك في مجال الحفاظ على التراث الإنساني العراقي، وحمايته في مواجهة التهديدات التي تعرض لها من القوى الإرهابية التي حاولت تدميره وتشويهه".

وأضاف الطنيجي قائلا: "استمرارا لتلك الجهود، قامت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بإرسال طائرة مساعدات طبية اليوم لدعم الجهود التي يبذلها العاملون في المجال الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تأتي إضافة إلى ما تم إرساله من مساعدات طبية مؤخراً لإقليم كردستان العراق".

وقال مسؤول في نقابة الأطباء العراقيين، الأحد (21 حزيران/ يونيو)، إن الأعداد المعلن إصابتها بفيروس كورونا، لا تعبر عن حجم الإصابات الحقيقة في البلاد، بسبب قدرة وزارة الصحة على فحص 10 آلاف شخص في اليوم فقط.