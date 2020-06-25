بالفيديو... اعتصام أمام القصر الجمهوري اللبناني بالتزامن مع "اللقاء الوطني"

نفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم الخميس، بالتزامن مع انعقاد اللقاء الوطني الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون، للبحث في الأوضاع السياسية الراهنة تحت عنوان حماية الاستقرار والسلم الأهلي.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب "السوري القومي الاجتماعي" هاني فياض لوكالة "سبوتنيك":" أتينا اليوم للقول للمجتمعين في بعبدا وللمقاطعين لهذا الاجتماع أنكم لا تستطيعون إيجاد حلول لهذا البلد، أنتم سبب المشكل ولا يمكن لسبب المشكل أن يكون سبب الحل".

وأضاف: "جميعكم نهبتم البلد ونهبتم الشعب اللبناني، لا يمكنكم الكذب على اللبنانيين بأنكم تريدون إيجاد حلول، أنتم سلطة فاسدة ولا يعول عليكم لا بحلول ولا بأي شأن يهم حياة اللبنانيين الحقيقية".

وأشار فياض إلى أن "البديل موجود وهو غير موجود بهذه الاجتماعات واللقاءات"، لافتاً إلى أن "البديل دولة مدنية حقيقية، دولة تفصل الدين عن الدولة، دولة لا يكون فيها المواطنون رعايا بل مواطنين حقيقيين يتمتعون بحقوقهم وأن لا يكونوا رعايا لقطعان مذهبية".