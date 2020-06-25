غانتس يجتمع بقادة الموساد والشاباك لبحث "لعبة الحرب"

قالت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، إن بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اجتمع بقادة الموساد والشاباك لمناقشة "لعبة الحرب".

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الجنرال غانتس اجتمع، أمس الأربعاء، بكل من رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك نداف أرغمان، ورئيس الموساد يوسي كوهين.

وأكدت الصحيفة العبرية أن الاجتماع ركز على المناقشات الختامية بشأن ما عرف بمناورة "لعبة الحرب"، التي بدأت منذ أيام برئاسة الأركان استعدادا لسنياريوهات مواجهة الوضع المتعلق بتنفيذ خطة "الضم" الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن.

נבחן איחוד מעלה אדומים וירושלים; גנץ כינס דיון לקראת הכרעהhttps://t.co/SrriDPr6eX@yoavzitun pic.twitter.com/fU37IlNTLc — ynet עדכוני (@ynetalerts) June 25, 2020

وأوضحت أن وزير الدفاع بيني غانتس، قد أخبر المجتمعين بأن عملية الضم ستنفذ خلال أيام، وذلك على المستوى العسكري، منوهة إلى أن المستويات السياسية ترى أن الضم سيتم تدريجيا.

وفي السياق ذاته، عارض وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، خطة "الضم"، مؤيدا خطوات من شأنها أن تؤدي إلى الانفصال عن الفلسطينيين، على أن يتم تنسيقها مع الإدارة الأمريكية، بشكل كامل ومسؤول، إلى جانب الحوار مع دول الجوار بهذا الشأن.

يشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل.

بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.