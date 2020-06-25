أبوظبي تسمح للأطفال بدخول المراكز التجارية والمطاعم

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي الإماراتية بيانا، مساء اليوم الخميس، بشأن دخول الأطفال للمراكز التجارية والمطاعم.

وقال المكتب، وفق بيان نشر عبر حساب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" على موقع "تويتر" إنه يسمح للأطفال بدخول المراكز التجارية والمطاعم، ولكن مع إشراف من أولياء أمورهم.

المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي: يسمح للأطفال بدخول #المراكز_التجارية و #المطاعم ، مع إشراف أولياء الأمور على التزام أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 2-12 عاماً بارتداء #الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية في الأوقات كافة، ولا ينصح بارتداء الأطفال دون عامين الكمامات.#وام pic.twitter.com/A4mro66s8x — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 25, 2020

​وطالب المكتب أولياء أمور الأطفال بأن يلتزموا بارتداء أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين عامين إلى 12 عاما الكمامات الوقائية، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما وجه المكتب النصيحة لأولياء الأمور بعدم ارتداء الأطفال أقل من عامين الكمامات لما تشكله من خطورة على حياتهم.

وكانت السلطات الإماراتية قد أزالت كل القيود على حركات المواطنين والوافدين في الإمارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لعدم تفشي الفيروس مجددا في البلاد.