محمد بن راشد يزور مركزي "الشاي والقهوة"

نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الخميس، عن ابن راشد أن للإمارات مكانة متميزة بين أهم مراكز العالم الاقتصادية، ومرونة عالية في التعاطي مع كافة المستجدات، تعزز الثقة في بلوغ أهدافها الاستراتيجية.
#محمد_بن_راشد: #الإمارات أسست رصيداً من الثقة كمركز #اقتصادي له ثقله وشريك يمكن الاعتماد عليه في كافة الأوقات— رؤية الإمارات (@EVISIONMN) June 25, 2020
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#رؤية_الإمارات #عين_في_كل_مكان #كورونا #الجميع_مسؤول_عن_الجميع #معاً_قادرين #خلك_في_البيت #لا_تشلون_هم #ملتزمون_يا_وطن #عطاء_في_عملي_وسلامه_في_بيتي #دبي #الإمارات pic.twitter.com/1TdbXaaxzC
وأكد محمد بن راشد أن بلاده استثمرت على مدار سنوات طويلة في إرساء بنية تحتية وتشريعية، اجتمعت لها كافة عناصر التميز لخدمة الغايات الوطنية ودعم أعمال الشركات المحلية والعالمية، سواء الكبرى منها أو الناشئة.
جاءت تصريحات حاكم دبي خلال زيارته إلى مركزي الشاي والقهوة، التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة بمقرهما في منطقة جبل علي، لمتابعة منظومة العمل في اثنين من أهم مكونات مركز دبي للسلع المتعددة.
ويعد مركز القهوة الذي تم افتتاحه في شهر فبراير/ شباط الماضي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويقدم العديد من الخدمات المتخصصة، أهمها استقبال وتخزين البن الأخضر، ومعالجته، وتقييم العينات والتحميص والتعبئة، وتوفير خدمات الدعم اللوجستي.
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