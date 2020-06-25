محمد بن راشد يزور مركزي "الشاي والقهوة"

أكد محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، أن الإمارات لديها أهداف ثابتة لا تثنيها عنها الظروف أو المتغيرات المحيطة، وأن ما تتمتع به الدولة من طاقات وكفاءات متخصصة وبنية تحتية تُعد من الأفضل في العالم.

نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الخميس، عن ابن راشد أن للإمارات مكانة متميزة بين أهم مراكز العالم الاقتصادية، ومرونة عالية في التعاطي مع كافة المستجدات، تعزز الثقة في بلوغ أهدافها الاستراتيجية.

وأكد محمد بن راشد أن بلاده استثمرت على مدار سنوات طويلة في إرساء بنية تحتية وتشريعية، اجتمعت لها كافة عناصر التميز لخدمة الغايات الوطنية ودعم أعمال الشركات المحلية والعالمية، سواء الكبرى منها أو الناشئة.

جاءت تصريحات حاكم دبي خلال زيارته إلى مركزي الشاي والقهوة، التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة بمقرهما في منطقة جبل علي، لمتابعة منظومة العمل في اثنين من أهم مكونات مركز دبي للسلع المتعددة.

ويعد مركز القهوة الذي تم افتتاحه في شهر فبراير/ شباط الماضي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويقدم العديد من الخدمات المتخصصة، أهمها استقبال وتخزين البن الأخضر، ومعالجته، وتقييم العينات والتحميص والتعبئة، وتوفير خدمات الدعم اللوجستي.