مسؤول طبي سوري يكشف حقيقة هروب مصاب بكورونا من حماة إلى دمشق

قال المدير العام للهيئة العامة لمشفى حماة الوطني، الدكتور سليم خلوف، إن ما يتم تداوله من أنباء حول هروب شخص مصاب بفيروس كورونا من حماة إلى دمشق هو كلام غير صحيح.

وبحسب موقع "الوطن"، أوضح المدير العام للهيئة العامة لمشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف، أن ما يتداول ببعض الصفحات والمواقع الإلكترونية، عن هروب أحد المواطنين المصابين بفيروس كورونا من مشفى حماة الوطني إلى دمشق، هو أمر غير صحيح.

وبين خلوف اليوم الخميس أن:

"مشتبهاً به وهو عسكري، وبعد أخذ مسحة منه في قسم العزل بالمشفى لتحليلها بمخابر وزارة الصحة، اعتقد أن إجراءات المسحة انتهت فوراً، فغادر إلى بيته، وعندها اتصلنا بقطعته العسكرية نطلب إعادته لعزله حتى ظهور نتيجة مسحته تبيَّن أنه كان بطريقه إلى دمشق، فتم نقله من القطيفة إلى مركز العزل في قطنا ريثما تظهر نتيجة مسحته التي تعلنها وزارة الصحة كما هو معروف".

بدورها أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 242.

كما أعلنت الوزارة شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 96.