بالصورة... لبنانيون ينتقلون إلى مرحلة جديدة لمكافحة الفقر والجوع

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، اليوم الخميس، صور صادمة لمواطنين لبنانيين يعرضون ما يملكون من أشياء مختلفة في منازلهم مقابل مبلغ مالي أو سلع غذائية.

وأظهرت الصور المنشرة على منصات "فيسبوك" وخصوصا على مجموعة تسمى "لبنان يقايض" أشياء منزلية يمتلكها مواطنون يريدون القيام بتبديلها بأمور أكثر حاجة لهم في هذه الأوقات الصعبة.

وقد عرض بعضهم حذاءه مقابل الحصول على غالون زيت للطهي كونه بات سعره مرتفعا، أما آخرون قاموا بنشر صور لملابسهم مقابل الحصول على حصص غذائية متنوعة.

وقد أثارت هذه المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الدعم من اللبنانيين، إذ أنها تقوم بمساعدة المحتاجين بعضهم لبعض.