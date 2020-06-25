تسجيل
14:15 GMT25 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قطار - سكك حديد مصر

    ضمن أكبر صفقة في تاريخها… مصر تتسلم الدفعة الأولى من عربات السكك الحديدية

    AHMED EL-MOGHRABI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104375/33/1043753325_0:116:3072:1844_1200x675_80_0_0_fa028a05ceffd71a41327165b6f706fd.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006251045828425-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-/

    تسلمت مصر، اليوم الخميس، دفعة أولى قوامها 22 عربة ركاب جديدة للسكك الحديدية، من أصل 1300 عربة.

    القاهرة - سبوتنيك. وتأتي هذه الدفعة من عربات السكك الحديدية، في إطار صفقة بقيمة مليار و16 مليون يورو، مع الكونسورتيوم الروسي الهنغاري "ترانس ماش هولدينغ هنغاريا".

    قطار - سكك حديد مصر
    © AFP 2020 / MOHAMED AL-DKHAKHNY
    السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن سكك حديد مصر

    وبحسب بيان لوزارة النقل المصرية، فقد "تابع وزير النقل [المصري] كامل الوزير، استكمال أعمال تنزيل الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة، وعددها 22 عربة درجة ثالثة، ذات تهوية ديناميكية في ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التي بلغت تكلفتها الإجمالية مليار و16 مليون و50 ألف يورو".

    وقال وزير النقل المصري: "إلى جانب صفقة 1300 عربة جديدة والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، تم التعاقد أيضا على توريد عدد 6 قطارات متكاملة، بالإضافة إلي عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الأسبانية، بقيمة 157 مليون يورو، ومتوقع وصول أول قطار من هذه الصفقة في مارس/آذار 2021 ".

    وأشار إلى "أنه بالتوازي مع هذه الصفقات الجديدة فإنه يتم تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب، حيث يتم تطوير 200 عربة عادية، بالتعاون مع مصنع سيماف المصرية، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 90 عربة إسباني في ورش كوم أبو راضي (جنوب القاهرة)".

    وأوضح وزير النقل المصري "أن الصفقة ستسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتحقيق طفرة كبيرة ونقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها، من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان".

    ولفت كامل الوزير إلى أن "كافة هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، سينتج عنها زيادة معدلات السلامة والأمان في تشغيل القطارات".

    يذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2018، وقّع الكونسورتيوم الروسي الهنغاري "ترانس ماش هولدينغ هنغاريا" وهيئة السكك الحديدية المصرية اتفاقية بشأن توريد 1300 عربة مجهزة بمقاعد ركوب، تبلغ قيمتها أكثر من مليار يورو، ومدة تنفيذ هذه الاتفاقية 5 أعوام، اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

    وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية القابضة أن مصنع مقاطعة "تفير" لعربات سكك الحديد، قام بإرسال أول عربة ركاب نموذجية مخصصة لمصر لتخضع اختبارات في هنغاريا، لأن مقياس مسارات سكك الحديد الروسية يبلغ 1520 ملم، بينما يبلغ مقياس مسارات السكك الحديدية في كل من مصر وهنغاريا 1435 ملم.

    وأشارت الشركة إلى أنه "بعد إتمام الاختبارات سيتم إرسال العربة إلى مصر، حيث ستخضع لاختبارات الاستخدام"، متوقعة حينئذ "أن يتم توريد أول 30 عربة من عربات الإنتاج التسلسلي إلى مصر، في الربع الأول من عام 2020".

    وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق، 29 أغسطس/آب 2018، على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مباشرة مع شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية، لشراء 1300 عربة ركاب، وصيانتها لمدة 15 عاما، مع توفير قطع الغيار اللازمة.

    انظر أيضا:

    أكبر صفقة في تاريخ سكك حديد مصر... وصول أول دفعة عربات روسية جديدة
    استئناف الطيران وخدمات السكك الحديدية والشحن في ووهان بنهاية أبريل
    السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن سكك حديد مصر
    الكلمات الدلالية:
    روسيا, مصر, سكك حديد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    الذكرى الـ 75 لعيد النصر: أحدث الأسلحة والتقاليد العريقة
    ترامب يهدد بفرض رسوم على المأكولات البحرية الصينية
    ترامب يهدد بفرض رسوم على المأكولات البحرية الصينية
    من الأقوى عسكريا... الهند أم الصين
    من الأقوى عسكريا... الهند أم الصين؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك