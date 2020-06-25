ضمن أكبر صفقة في تاريخها… مصر تتسلم الدفعة الأولى من عربات السكك الحديدية

تسلمت مصر، اليوم الخميس، دفعة أولى قوامها 22 عربة ركاب جديدة للسكك الحديدية، من أصل 1300 عربة.

القاهرة - سبوتنيك. وتأتي هذه الدفعة من عربات السكك الحديدية، في إطار صفقة بقيمة مليار و16 مليون يورو، مع الكونسورتيوم الروسي الهنغاري "ترانس ماش هولدينغ هنغاريا".

وبحسب بيان لوزارة النقل المصرية، فقد "تابع وزير النقل [المصري] كامل الوزير، استكمال أعمال تنزيل الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة، وعددها 22 عربة درجة ثالثة، ذات تهوية ديناميكية في ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التي بلغت تكلفتها الإجمالية مليار و16 مليون و50 ألف يورو".

وقال وزير النقل المصري: "إلى جانب صفقة 1300 عربة جديدة والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، تم التعاقد أيضا على توريد عدد 6 قطارات متكاملة، بالإضافة إلي عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الأسبانية، بقيمة 157 مليون يورو، ومتوقع وصول أول قطار من هذه الصفقة في مارس/آذار 2021 ".

وأشار إلى "أنه بالتوازي مع هذه الصفقات الجديدة فإنه يتم تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب، حيث يتم تطوير 200 عربة عادية، بالتعاون مع مصنع سيماف المصرية، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 90 عربة إسباني في ورش كوم أبو راضي (جنوب القاهرة)".

وأوضح وزير النقل المصري "أن الصفقة ستسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتحقيق طفرة كبيرة ونقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها، من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان".

ولفت كامل الوزير إلى أن "كافة هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، سينتج عنها زيادة معدلات السلامة والأمان في تشغيل القطارات".

يذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2018، وقّع الكونسورتيوم الروسي الهنغاري "ترانس ماش هولدينغ هنغاريا" وهيئة السكك الحديدية المصرية اتفاقية بشأن توريد 1300 عربة مجهزة بمقاعد ركوب، تبلغ قيمتها أكثر من مليار يورو، ومدة تنفيذ هذه الاتفاقية 5 أعوام، اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية القابضة أن مصنع مقاطعة "تفير" لعربات سكك الحديد، قام بإرسال أول عربة ركاب نموذجية مخصصة لمصر لتخضع اختبارات في هنغاريا، لأن مقياس مسارات سكك الحديد الروسية يبلغ 1520 ملم، بينما يبلغ مقياس مسارات السكك الحديدية في كل من مصر وهنغاريا 1435 ملم.

وأشارت الشركة إلى أنه "بعد إتمام الاختبارات سيتم إرسال العربة إلى مصر، حيث ستخضع لاختبارات الاستخدام"، متوقعة حينئذ "أن يتم توريد أول 30 عربة من عربات الإنتاج التسلسلي إلى مصر، في الربع الأول من عام 2020".

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق، 29 أغسطس/آب 2018، على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مباشرة مع شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية، لشراء 1300 عربة ركاب، وصيانتها لمدة 15 عاما، مع توفير قطع الغيار اللازمة.