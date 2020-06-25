موقف إنساني عاجل من دولة خليجية لإنقاذ العراقيين المصابين بالوباء... صور

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس، وصول مساعدات طبية بأكثر من 10 أطنان، من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الصحاف، أن طائرة خاصة وصلت من الإمارات، اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، وهي محملة 10,5 طن من المساعدات الطبية التي تضمنت أجهزة أوكسجين، وأدوية، ومستلزمات من قفازات (كفوف)، وكمامات، ومعقمات، ومناديل.

ولفت الصحاف، إلى أن المساعدات التي وصلت بغداد، تعتبر دفعة ثانية تقدمها الإمارات في دعمها للعراق، الأولى كانت قد وصلت في وقت سابق، إلى إقليم كردستان، لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن وفدا إماراتيا ترأسه ممثل مكتب المساعدات الخارجية، وصل على متن طائرة المساعدات، واستقبله رئيس الدائرة العربية وكالة في وزارة الخارجية العراقية، أسامة الرفاعي، وممثلين عن وزارة الصحة.

© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairs طائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق

وتنشر "سبوتنيك" صور زودتنا بها الخارجية العراقية، للوفد الإماراتي، والمساعدات، من داخل مطار بغداد الدولي.

© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairs طائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق

ووصلت إلى مطار بغداد، في 29 إبريل/ نيسان الماضي، طائرة قادمة من الصين، محملة بنحو 30 طنا من المساعدات تشمل مواد ومستلزمات طبية تدخل في معالجة المصابين بفيروس كورونا.

© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairs طائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق

ودخل العراق في أزمة، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، بشكل كبير، واكتظاظ المستشفيات، فقد سجل في آخر موقف وبائي له يوم أمس، 2200 إصابة، وسط مخاوف من انهيار القطاع الصحي.