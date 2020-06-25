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    سد النهضة، إثيوبيا 2019

    التفاصيل الكاملة لخطاب السودان الموجه إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

    © AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS
    العالم العربي
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    نشرت شبكة "سكاي نيوز" التفاصيل الكاملة لنص خطاب السودان الذي وجهته وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مفاوضات سد النهضة.

    وشرحت الرسالة موقف السودان الرسمي بشأن مفاوضات سد النهضة، مؤكدة ضرورة امتناع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك ملء خزان السد من جانب إثيوبيا.

    سد النهضة، إثيوبيا 2019
    © AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS
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    فيما يلي نص الخطاب  الذي حث أيضا مجلس الأمن على دعم جهود الخرطوم من أجل استئناف المفاوضات المتعثرة: "يشرفني أن أكتب إلى سعادتكم عطفا على رسالتي المؤرخة بتاريخ 2 يونيو، وعلى الرسالتين الأخيريتين اللتين أرسلت إليكم من مصر وإثيوبيا في 19 و22 يونيو على التوالي بشأن التطورات المتعلقة بعملية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي".

    وأضافت "في رسالتي المؤرخة في 2 يونيو، أكدت على حقيقة أن السودان يؤمن دائما بالتعاون والشراكة الإقليميين بشأن النيل الأزرق ونهر النيل بشكل عام".

    وجاء في خطاب الوزيرة "لقد أشرت إلى أن لدى سد النهضة القدرة على إحداث تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية على حد سواء، وأن الأمر يتسم بأهمية كبرى بما يحتم على الأطراف كل الجهود الممكنة والتحلي بروح التعاون لإدراك الآثار الإيجابية، والتعاون الجاد من أجل تخفيف الآثار السلبية".

    وأكد الخطاب "مجدادا التزام السودان التام وامتثاله لمبادئ قانون المياه الدولي، خاصة تلك المتعلقة بالاستعمال العادل والمعقول للموارد المائية المشتركة، من دون إلحاق ضرر كبير بالآخرين. وتم التأكيد على هذه المبادئ من جانب الدول الثلاث في إعلان المبادئ الذي وقع فيما بينها عام 2015".

    واختتمت الوزيرة خطابها "بمطالبة مجلس الأمن على تشجيع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ودعم جهود السودان من أجل استئناف المفاوضات فورا وبحسن نية".

    وأضافت "شعرت بأني ملزمة بكتابة هذه الرسالة من أجل إطلاع سعادتكم على أحدث التطورات المهمة، مع التأكيد على نتائح مبادرة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، التي هدفت إلى إنهاء الجمود وإقناع الأطراف على استئناف المفاوضات الثلاثية. كما دعا جنوب أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمراقبين، الذين حضروا الاجتماعات الثلاثية".

    وأبلغ السودان مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، أن "حياة ملايين الناس مهددة إن تم ملء سد النهضة"، بحسب قناة "العربية".

    وبدورها، تقدمت مصر أخيرا بطلب إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الأثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، وذلك تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

    وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أية أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين

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    الكلمات الدلالية:
    إثيوبيا, سد النهضة, السودان, مصر
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