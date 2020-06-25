مصر تعلن مجددا استعداد قواتها المسلحة لمواجهة التهديدات

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة المصرية على استعداد تام وجاهزية لدرء أية أخطار قد تتعرض لها البلاد.

ووصف مدبولي، خلال اجتماع الحكومة المصرية ، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول حق مصر بالدفاع عن أمنها القومي بالحاسمة والواضحة، مشيرا إلى "الشعور بالفخر لدى كل مصري بعدما شاهدناه من استعداد تام وكفاءة عالية لمختلف وحدات القوات المسلحة الباسلة، ومدى جاهزيتها لدرء أي أخطار قد تتعرض لها البلاد".

وأكد رئيس الوزراء، أن "كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت حاسمة وواضحة فيما يتعلق بحق مصر فى الدفاع عن أمنها القومي"، مجدداً التأكيد على ثقته فى قدراتنا على مواجهة الأخطار التي تحدق بالمنطقة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شدد على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن البلاد القومي داخل وخارج حدودها، وذلك أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية قرب الحدود مع ليبيا.