الرئيس الجزائري يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة إثيوبيا... فماذا بحثا؟

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من رئيسة إثيوبيا، سهلورق زودي.

وأكد بيان للرئاسة الجزائرية، نشر اليوم الخميس، أن زودي اتصلت بتبون هاتفيا، مؤكدا أن الرئيسين أعربا عن ارتياحهما للمستوى المتميّز للعلاقات القائمة بين الجزائر وإثيوبيا.

وأفادت الرئاسة الجزائرية بأن تبون وزودي تبادلا وجهات النظر بصفة معمقة حول أهم قضايا الساعة في إفريقيا - دون ذكر تفاصيل أخرى.