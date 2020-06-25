نتنياهو: تعاون مرتقب مع الإمارات لمواجهة كورونا

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، اليوم الخميس، بأن نتنياهو أعلن عن مفاجأة بشأن تعاون إسرائيلي إماراتي في مجال مواجهة فيروس كورونا المستجد".وجاءت تصريحات نتنياهو خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الطيارين، اليوم الخميس، حيث أكد أن الطرفين، الإسرائيلي والإماراتي يتعاونان لمواجهة فيروس كورونا.
רה"מ @netanyahu בטקס מסדר הכנפיים ה-180: "בעוד רגעים אחדים יכריזו שרי הבריאות של ישראל ואיחוד האמירויות על שיתוף פעולה בנושא הקורונה, תוצאה של מגעים אינטסיביים"— גלצ (@GLZRadio) June 25, 2020
(צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש90)@eranelyakim @TsahiDabush pic.twitter.com/pD5c9Gc95a
נתניהו בטקס סיום קורס טיס: ישראל ואיחוד האמירויות יכריזו על שיתוף פעולה במאבק בקורונה@gilicohen10— כאן חדשות (@kann_news) June 25, 2020
وأوضح نتنياهو أن وزيري الصحة في البلدين سيعلنان أنهما يعملان معا في البحث والتطوير والتكنولوجيا ضد تفشي الفيروس، وهو ما يأتي نتيجة الاتصالات المطولة والمكثفة.
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