نتنياهو: تعاون مرتقب مع الإمارات لمواجهة كورونا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلادنا والإمارات ستعلنان التعاون في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، اليوم الخميس، بأن نتنياهو أعلن عن مفاجأة بشأن تعاون إسرائيلي إماراتي في مجال مواجهة فيروس كورونا المستجد". רה"מ @netanyahu בטקס מסדר הכנפיים ה-180: "בעוד רגעים אחדים יכריזו שרי הבריאות של ישראל ואיחוד האמירויות על שיתוף פעולה בנושא הקורונה, תוצאה של מגעים אינטסיביים"

(צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש90)@eranelyakim @TsahiDabush pic.twitter.com/pD5c9Gc95a — גלצ (@GLZRadio) June 25, 2020 والإماراتي يتعاونان لمواجهة فيروس كورونا.

נתניהו בטקס סיום קורס טיס: ישראל ואיחוד האמירויות יכריזו על שיתוף פעולה במאבק בקורונה@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) June 25, 2020

وأوضح نتنياهو أن وزيري الصحة في البلدين سيعلنان أنهما يعملان معا في البحث والتطوير والتكنولوجيا ضد تفشي الفيروس، وهو ما يأتي نتيجة الاتصالات المطولة والمكثفة.