"فلاي دبي" تعلن عن متطلبات السفر على رحلاتها بدءا من 7 يوليو

أصدرت شركة طيران "فلاي دبي" الإماراتية، اليوم الخميس، دليلا مبسطا للمسافرين على وجهاتها المنتظمة، اعتبارا من 7 تموز/ يوليو المقبل.

موسكو - سبوتنيك. قال الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" غيث الغيث، "لقد غير "كوفيد -19" الطريقة التي نسافر بها. وسيتعين علينا جميعا تحمل مسؤولياتنا. هذا هو السبب تأكيدنا على هذه الخطوات البسيطة ليتبعها الركاب لتمكينهم من السفر بأمان برحلة خالية من المتاعب خلال هذا الصيف".

واعتبارًا من 7 تموز/ يوليو، ستكون دبي مفتوحة للزوار. ويتوجب على الزوار اتباع خطوات قبل السفر، شاملة التأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر من 47 دولة، وتأمين سفر دولي يشمل التأمين الطبي.

وتشمل نموذج إقرار طبي بخلو المسافر من أعراض "كوفيد-19"؛ والتوقيع على نموذج تعهد بالحجر الصحي بتحمل كافة تكاليف الحجر الصحي والعلاج في حالة الإصابة بالوباء.

وكانت سلطات الطيران في دولة الإمارات قد أوقفت، في 14 آذار/ مارس الماضي، جميع الرحلات الدولية من وإلى الدولة، وكذلك الترانزيت الدولي للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.