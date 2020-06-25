إعلام: هل يخطط "حزب الله" لحرب مع إسرائيل؟

نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الخميس، عن مصادر دبلوماسية غربية في بيروت لصحيفة "عكاظ"، أن كل المعطيات والتقارير تشير إلى احتمالات وقوع حرب خلال الصيف الجاري بين الحزب اللبناني وإسرائيل.

وأفادت المصادر الغربية بأن "حزب الله" يشعر أنه محاصر، وبالتالي فهو مستعد للذهاب بعيدا لفك هذا الحصار، حيث يرى أن الحرب ضد إسرائيل بإمكانها قلب الطاولة وخلط جميع الأوراق.

ورجحت المصادر اندلاع المواجهة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدة أن مساحتها ستكون الحدود اللبنانية الجنوبية والحدود السورية الإسرائيلية.

وأضافت القناة العبرية أن صحيفة "النهار" قد نشرت قبل عدة أيام أن هناك بعض المحادثات داخل الحزب حول حرب محتملة مع إسرائيل في شهر أغسطس/ آب المقبل، خاصة مع إعلان "قانون قيصر"، الذي ستكون له آثار سلبية على الحزب والمجتمع اللبناني ككل.

من جانبه، أشار الموقع الإلكتروني العبري "بحدري حديريم" (في غرف الحديريم)، اليوم الخميس، إلى أن حزب الله نشر قبل عدة أيام مقطع فيديو ضمن سياق الحرب النفسية مع إسرائيل، حاول أن ينقل من خلاله رسالة معينة.

وسبق أن نشر "الإعلام الحربي" التابع لـ"حزب الله"، فيديو يظهر مشاهد للصواريخ الدقيقة التابعة له، مع مقاطع صوتية للأمين العام حسن نصرالله يتحدث خلالها عن أن أمر الصواريخ الدقيقة قد أنجز، ويقول حرفياً "أنجز الأمر".