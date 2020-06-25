الكاظمي: الحكومة العراقية تسعى إلى "ضبط الحدود الخارجية"

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إن حكومته تسعى إلى "ضبط الحدود الخارجية للبلاد"، مؤكداً أنه "لن يسمح لأحد بتهديد العراق".

وأكد الكاظمي، خلال حديث مع الصحفيين ، "رفضه المغامرات الخارجية في البلاد"، قائلا: "لن نسمح لأحد بأن يهدد بهدم الدولة العراقية".

وأضاف أن "مستقبل العراق أهم من كل شيء، فالعراق ليس دولة هامشية، والمغامرة على أرضه غير مقبولة"، مؤكدا أنه "يجب أن لانسمح بتدخلات تهدد السيادة العراقية أو النسيج الاجتماعي العراقي".

وأحيت الحكومة العراقية، الأسبوع الماضي، الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، في وقت تشهد العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حوالي 30 هجوماً، استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أمريكية، لكن الهجمات الصاروخية باتت أكثر ندرة في الأشهر الأخيرة.