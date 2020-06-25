بسبب تفشي كورونا... فريق أممي يدعو إلى الإفراج عن المحتجزين في اليمن

دعا فريق الخبراء البارزين الدوليين بشأن اليمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أطراف الصراع في اليمن إلى إطلاق سراح المحتجزين الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد19."

موسكو – سبوتنيك. وقال فريق الخبراء الأمميين في بيان، وفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة، إن "على جميع أطراف النزاع الدائر في اليمن إطلاق سراح الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، من بينهم النساء الحوامل والأطفال وذوو الإعاقة وكبار السن والمرضى، نظرا للاكتظاظ المروّع في مراكز التوقيف والاحتجاز وندرة الخدمات الصحية الملائمة".

ودعا الفريق إلى "إطلاق سراح الجناة الأقل خطورة ومن هم رهن الحبس الاحتياطي ومن تشارف مدة حبسهم على الانتهاء ومن يمكن إعادة إدماجهم بأمان في المجتمع".

ونقل البيان عن رئيس الفريق، كمال الجندوبي، التأكيد على "ضرورة إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على الفور، (بما في ذلك المنتمون إلى الطائفة البهائية وأولئك الذين صدر بحقهم أمر بإطلاق سراحهم من قبل السلطات القضائية، كالصحفيين)".

وحث الجندوبي جميع الجهات الفاعلة على تكثيف المعونة الإنسانية لليمن، بالقول: "على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده في مواجهة الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم، لتأمين التمويل الضروري لمعالجة محنة الشعب اليمني التي ستتفاقم متأثرة بجائحة كوفيد-19".

ورحب الفريق الأممي بـ "التقارير المتعلقة بالتدابير التي اتخذتها أطراف النزاع حتى الآن"، داعياً إياها إلى "تركيز جهودها على محاربة تفشي جائحة كوفيد-19، بدلا من الانخراط بتجديد النزاع، (بما يصب في مصلحة المواطنين الذين عانوا الأمرّين على مدار خمسة أعوام من الصراع)".

وأكد "أهمية اعتماد الجميع تدابير مناسبة بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الاعتراف بالتأثير الكارثي المحتمل على الأشخاص المحتجزين والمجتمع ككل في حال انتشر الفيروس، خاصة في ظل المحدودية الهائلة التي يعاني منها النظام الصحي اليمني".