القوات اليمنية المشتركة تتهم "أنصار الله" بقتل مدنيين جنوبي الحديدة

اتهمت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بشن قصف أوقع قتيلين في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "قذيفة هاون للحوثيين سقطت على منزل مواطن في حي ربع السوق بمدينة حيس (جنوب شرقي الحديدة) يدعى أحمد سعيد المسيب، في أثناء إقامته حفل زفاف".

وأكد المركز "مقتل الطفل سعيد أحمد مسيب (4 سنوات)، وجدته المسنة سعود سالم عبدالله مسيب (60 سنة) جراء إصابتهما بشظايا القذيفة، بينما جرحت الطفلة عزيزة أحمد جمجم (7 سنوات)".

في سياق آخر، أعلنت القوات المشتركة "إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بالحوثيين، خلال استهداف مدفعيتها تجمعات أفراد وآليات تابعة لهم حاولت التسلل إلى تباب قرب خطوط التماس شمال مديرية الدريهمي (جنوب الحديدة)".

وأشارت إلى "تمكن مدفعية القوات المشتركة من تفجير مخزن أسلحة للحوثيين في موقع استخدموه في استهداف قرى ومزارع المواطنين جنوب غربي مدينة الدريهمي".

من جهة ثانية، اتهمت جماعة الحوثيين عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ"تنفيذ 110 خروقات في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 32 خرقا منها بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 79 قذيفة وصاروخا، و70 خرقا بأعيرة نارية مختلفة".

ووفقا للقناة، "بين الخروقات تحليق طائرة حربية في أجواء الحديدة و6 طائرات تجسسية في الفازة وحيس والتحيتا (جنوب الحديدة)".