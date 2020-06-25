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    محمد علي الحوثي

    اليمن... هجوم لاذع للحوثي على السفير البريطاني

    © AFP 2020 / MOHAMMED HUWAIS
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    شن القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، اليوم الخميس، هجوما لاذعا على السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، متهما بلاده بالاشتراك مع أمريكا في قتل اليمنيين وحصارهم.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، مخاطبا السفير آرون: "لست راسم سياسة بل ناقل أخبار وتقارير، والسلام باليمن لا يحتاج إلى تفصيل بحسب ما تريده دولكم".

    قوات التحالف العربي في اليمن
    © REUTERS / Faisal Nasser
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    وأضاف أن "السلام لا يمكن أن يأتي من ندوات ومؤتمرات مع غير الفاعلين من طرف الجمهورية اليمنية صنعاء وطرف المعتدين كدول".

    وبشأن وضع الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" والراسية قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن، جدد الحوثي إخلاء مسؤولية جماعته في حال حدوث أي تسرب منها، متهما التحالف بارتكاب كوارث اقتصادية وبيئية بعملياته في اليمن، قائلا: "ما فعله العدوان والحصار اقتصاديا وبيئيا باليمن أشد من أي تسرب قد أخلينا مسؤوليتنا عنه".

    وانتقد القيادي في "أنصار الله"، تطابق الموقفين البريطاني والأمريكي بشأن الناقلة صافر، في تحميل الجماعة مسؤولية ما سيسببه حدوث أي تسرب محتمل للخام منها على البيئة البحرية، معتبرا ذلك مؤشرا على تبعية بريطانيا لأمريكا.

    وقال الحوثي موجها حديثه للسفير البريطاني:

    "إذا كنتم تعتقدون أن الأحياء السمكية أغلى لديكم من الشعب اليمني، فأنتم كبريطانيين تؤكدون تبعيتكم المطلقة للخارجية الأمريكية التي أعلنت قلقها على الجمبري اليمني سابقا".

    وختم قائلا: "شاركتما كدولتين وأعلنتما رسميا الحصار والقتل للمواطن اليمني باشتراككم في قيادة العدوان عليه".

    وكان السفير البريطاني، حذر، أمس الأربعاء، في ندوة نظمها "الائتلاف اليمني للنساء المستقلات" عبر الاتصال الافتراضي، بعنوان "خزان صافر. قنبلة موقوتة وابتزاز حوثي"، من الآثار السلبية على البيئة والاقتصاد، حال حدوث أي تسرب من ناقلة صافر التي يخزن فيها أكثر من مليون برميل من نفط مأرب الخفيف.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا, الحوثي, اليمن
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