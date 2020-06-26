صورة امرأة في صفوف الحرس الملكي السعودي تثير تفاعلا على مواقع التواصل...شاهد

ونشر الأمير سطام بن خالد آل سعود، الصورة التي ظهرت فيها امرأة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي السعودي تقف إلى جانب زميل لها، مرتديان كمامات واقية، الأمر الذي أثار استحسانا واسعا على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر".

وانتشر عدد من الهاشتاغات على "تويتر" والتي تصدرت قائمة الهاشتاغات في المملكة، كهشتاغ "الحرس الملكي".

كما أعيد نشر التغريدة بعناوين مختلفة اجتمعت جميعها على دور المرأة السعودية ووقوفها إلى جانب الرجل في جميع المواقف.

وعلقت صاحبة الحساب حليمة المظفر، قائلة: "فخورة بنساء وطني، صورة تشرح الصدر وتجعل القلب أخضر".

كما علق صاحب الحساب إبراهيم المنيف، قائلا: "مشاركة المرأة في #الحرس_الملكي تسر الناظرين، المرأة لابد ان تحظى بالثقة في قدراتها

وهذا أمر لا يخالف شرعنا وثقافتنا، ولا يرى عكس ذلك الا متخلف *دينياً، ابحثوا عن (أم عمارة) والتي دافعت عن النبيﷺ في غزوة احد *ثقافياً، ابحثوا عن البطلة السعودية غالية البقمية التي دحرت العثمانيين".

مشاركة المرأة في #الحرس_الملكي تسر الناظرين، المرأة لابد ان تحظى بالثقة في قدراتها👌

وهذا أمر لا يخالف شرعنا وثقافتنا، ولا يرى عكس ذلك الا متخلف

*دينياً، ابحثوا عن (أم عمارة) والتي دافعت عن النبيﷺ في غزوة احد

*ثقافياً، ابحثوا عن البطلة السعودية غالية البقمية التي دحرت العثمانيين pic.twitter.com/PDbuHXioO8 — إبراهيم المنيف (@altamimi14) June 25, 2020

وعلّق عمر النشوان، قائلا: "بناتنا فخرنا في كل الميادين".