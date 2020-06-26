صورة امرأة في صفوف الحرس الملكي السعودي تثير تفاعلا على مواقع التواصل...شاهد

ونشر الأمير سطام بن خالد آل سعود، الصورة التي ظهرت فيها امرأة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي السعودي تقف إلى جانب زميل لها، مرتديان كمامات واقية، الأمر الذي أثار استحسانا واسعا على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر".
وانتشر عدد من الهاشتاغات على "تويتر" والتي تصدرت قائمة الهاشتاغات في المملكة، كهشتاغ "الحرس الملكي".
كما أعيد نشر التغريدة بعناوين مختلفة اجتمعت جميعها على دور المرأة السعودية ووقوفها إلى جانب الرجل في جميع المواقف.
وعلقت صاحبة الحساب حليمة المظفر، قائلة: "فخورة بنساء وطني، صورة تشرح الصدر وتجعل القلب أخضر".
فخورة بنساء وطني 🇸🇦— حليمة مُظفّر (@halimamuthffar) June 26, 2020
صورة تشرح الصدر وتجعل القلب أخضر💚#الحرس_الملكي_السعودي#الحرس_الملكي pic.twitter.com/xB0HucdcXV
كما علق صاحب الحساب إبراهيم المنيف، قائلا: "مشاركة المرأة في #الحرس_الملكي تسر الناظرين، المرأة لابد ان تحظى بالثقة في قدراتها
وهذا أمر لا يخالف شرعنا وثقافتنا، ولا يرى عكس ذلك الا متخلف *دينياً، ابحثوا عن (أم عمارة) والتي دافعت عن النبيﷺ في غزوة احد *ثقافياً، ابحثوا عن البطلة السعودية غالية البقمية التي دحرت العثمانيين".
مشاركة المرأة في #الحرس_الملكي تسر الناظرين، المرأة لابد ان تحظى بالثقة في قدراتها👌— إبراهيم المنيف (@altamimi14) June 25, 2020
وهذا أمر لا يخالف شرعنا وثقافتنا، ولا يرى عكس ذلك الا متخلف
*دينياً، ابحثوا عن (أم عمارة) والتي دافعت عن النبيﷺ في غزوة احد
*ثقافياً، ابحثوا عن البطلة السعودية غالية البقمية التي دحرت العثمانيين pic.twitter.com/PDbuHXioO8
وعلّق عمر النشوان، قائلا: "بناتنا فخرنا في كل الميادين".
بناتنا فخرنا في كل الميادين 🇸🇦🇸🇦— عمر النشوان #نعود_بحذر (@Omar_N) June 25, 2020
#الحرس_الملكي pic.twitter.com/v9StC4Npfy
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