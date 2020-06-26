برلماني عراقي يكشف مفاجأة حول مخازن أدوية وزارة الصحة "في زمن كورونا"

كشف النائب العراقي، أحمد عبد الله الجبوري، مفاجأة خاصة بمخازن الأدوية التابعة لوزارة الصحة، وذلك بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في بلاده.

وتحدث الجبوري عن وجود صفقة أدوية تديرها هيئة اقتصادية تابعة لأحد الأحزاب، فيما أكد أن مخازن وزارة الصحة خاوية من الأدوية.

وقال الجبوري، في تغريدة له على تويتر إنه "في زمن كورونا يخصصون 570 مليار دينار لشركة كيماديا للأدوية لتقوم بالتعاقد مع 4 مكاتب تديرها هيئة اقتصادية لأحد الأحزاب النافذة".

في زمن كورونا يخصصون 570 مليار دينار لشركة كيماديا للادوية لتقوم بالتعاقد مع ٤ مكاتب تديرها هيئة اقتصاديه لأحد الاحزاب النافذة ..مخازن وزارة الصحة خاوية على عروشها من الأدوية .. ويحدثونك عن سبب تفشي الوباء في البلاد

# صحة العراقي بين فكي المزايدات# — الدكتور احمد عبدالله عبد الجبوري...ابو مازن . (@Abo_Mazann) June 25, 2020

​وأشار النائب في البرلمان العراقي إلى أن "مخازن وزارة الصحة خاوية على عروشها من الأدوية، واختتم التغريدة بالقول: "ويحدثونك عن سبب تفشي الوباء في البلاد".