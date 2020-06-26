مصر تحسم جدل عقد امتحانات الفرق النهائية في الجامعات

حسمت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، الجدل الدائر حول عقد امتحانات الفرق النهائية في الجامعات، في ظل تفشي قيروس كورونا في البلاد.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن تراجع وزارة التعليم العالي، عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتراجع الوزارة عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية.

وأوضح البيان أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية في الجامعات ستعقد في موعدها المقرر بدءا من 1 يوليو / تموز المقبل، وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت أن اجتياز طلاب السنوات النهائية لتلك الامتحانات يعد شرطا أساسيا للتخرج، وذلك في إطار حرص الدولة على مستقبل أبنائها من طلاب الجامعات.