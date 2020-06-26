بعد اكتشاف ورشة لصناعة منصات الصواريخ… المالكي يدعو إلى ضبط النفس 

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي، نوري المالكي، اليوم الجمعة، إلى ضبط النفس والحذر من الإيقاع بين ما وصفهم بـ"شركاء الهم والوطن".

ونشر المالكي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، دعا خلالها جميع العراقيين إلى ضبط النفس والحرص على حل المشاكل بنفس وطني مسؤول، بعيدا عن الأحقاد والتدخلات الخارجية.

وأضاف المالكي "نحذر جميع إخواننا المقاتلين والحكومة من الذين يريدون الإيقاع بين شركاء الهم والوطن".

ندعو الجميع الى ضبط النفس والحرص على حل المشاكل بنفس وطني مسؤول بعيد عن الأحقاد والتدخلات الخارجية

وادعو جميع اخواننا المقاتلين والحكومة الى الحذر من الذين يريدون الإيقاع بين شركاء الهم والوطن #المالكي — Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) June 26, 2020

ولفت إلى أن "الحشد الشعبي قائد النصر وعنوان لقوة الشعب والدولة"، داعيا الشعب العراقي إلى "احترامه وحفظ هيبته ولا يجوز الاعتداء عليه أو الانتقاص منه".

وأشار نوري المالكي في تغريدة أخرى إلى أن "العراق دولتنا وقوات مكافحة الاٍرهاب أبناؤنا الذين نعتز بجهادهم وبسالتهم ولا يجوز الانتقاص منه ومن كل قوة وطنية للدولة".

وجاءت تصريحات المالكي بعد ساعات من اعتقال 13 شخصا، أمس الخميس، في ورشة لصناعة الصواريخ جنوبي بغداد، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد.

فيما انتشرت قوة من عناصر الحشد الشعبي ليلة أمس ضمن منطقة الجادرية.