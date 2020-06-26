حملها رئيس الموساد خلال لقائه بالعاهل الأردني… نتنياهو يبعث رسالة إلى عباس 

ونقلت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الجمعة، عن مسؤول فلسطيني - لم تسمه - أن نتنياهو بعث رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) مفادها أن خطة الضم لن تشمل "غور الأردن".

وأكدت القناة أن رسالة نتنياهو حملها رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، الذي التقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني في عمّان، قبل عدة أيام.

מקור פלסטיני בכיר ברמאללה ל-N12: ראש המוסד העביר לאבו מאזן מסר דרך מלך ירדן שהסיפוח לא יכלול את בקעת הירדן https://t.co/TMaujl2ZfN — Rotter Net (@RotterNet) June 26, 2020

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن رسالة نتنياهو أفادت بأن خطة الضم ستقتصر على كتلتين أو ثلاث كتل استيطانية فقط، ما تزال غير معروفة، وإن رجحت القناة أن تكون منها مستوطنتي غوش عتصيون ومعاليه أدوميم.

وادعت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الخميس، نقلا عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، أن يوسي كوهين وصل إلى الأردن في مهمة رسمية، قبل عدة أيام، كلفه بها نتنياهو للقاء العاهل الأردني.

ראש המוסד ביקר בירדן והעביר למלך מסר מנתניהו בעניין הסיפוח • @BarakRavid עם כל הפרטים >> https://t.co/pmSr1h0M7T pic.twitter.com/9Jx5HdlFis — חדשות 13 (@newsisrael13) June 25, 2020

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن رئيس جهاز الموساد ناقش مع الملك عبد الله المعارضة الأردنية لضم "غور الأردن" ومدى تطبيق السيادة الإسرائيلية عليه.

ولم تعلق المصادر الرسمية الأردنية على خبر القناة العبرية، حتى الآن.

ويشار إلى أن نتنياهو، قد أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/تموز المقبل.

وبدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين، الأمريكية والإسرائيلية.