خبير أمني عراقي: الحكومة تهدئ الأمور وتفرج عمن اعتقلتهم من "كتائب حزب الله"

أكد الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي ربيع الجواري، اليوم الجمعة، قيام جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ليلا باقتحام بعض المقرات لفصائل "كتائب حزب الله"، مشيرا إلى أنها تختلق مشاكل في العراق وتستهدف بعض القواعد الأمريكية.

وقال الجواري في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إنه "تم اعتقال 19 شخصا من ضمنهم شخص إيراني الجنسية وقد تم الإفراج عن جزء منهم بعد تدخل هادي العامري رئيس تحالف "الفتح" في العراق، بشكل مباشر وتم الاتفاق مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي حيث تم إطلاق سراح القسم الأكبر من هؤلاء وصارت الأمور نحو التهدئة".

وأضاف أنه "توجد أدلة بامتلاكهم لأسلحة وذخائر ويقومون بإطلاق الصواريخ نحو القواعد الأمريكية والأجنبية الموجودة في العراق مع العلم أن هؤلاء وغيرهم يعملون على زعزعة الأمن العراقي".

وأشار إلى أن "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يقول ولا يفعل، بسبب تهديدات من عدة أحزاب كحزب الدعوة وحزب العامري والحكيم وغيرها، فكل هذه الأحزاب لها تأثير على سياسة مصطفى الكاظمي".

يأتي ذلك بعد ساعات على اعتقال مجموعة من عناصر "كتائب حزب الله"، خلال مداهمة ورشة لتصنيع الصواريخ ومنصات إطلاقها، بمنطقة الدورة في بغداد، حيث انتشرت عناصر الكتائب عقب عملية الاعتقال في شوارع العاصمة العراقية، في وقت متأخر من فجر الجمعة، لينسحبوا عقب ذلك.

ولم يصدر عن الجهات الرسمية العراقية أي تعليق على الحادث، فيما أكدت مصادر مقربة من الكتائب أن المعتقلين وعددهم 13، بينهم 3 قياديين، تم تسليمهم إلى مديرية أمن الحشد الشعبي، فيما لم تؤكد الجهات الرسمية الأمنية الأمر.

ويتهم مسؤولون أمريكيون "كتائب حزب الله" بإطلاق صواريخ على قواعد القوات الأمريكية ومنشآت أخرى في العراق.