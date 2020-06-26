روسيا تشعر بالقلق من تصاعد التوتر في اليمن وتدعو أطراف النزاع لوقف التصعيد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا تشعر بالقلق من تصاعد التوتر في اليمن، وتدعو جميع أطراف النزاع إلى الابتعاد فورا عن المواجهة المسلحة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "نحث جميع أطراف الصراع في اليمن على الوقف الفوري للأعمال العدائية... ونؤكد من جديد موقفنا المبدئي بشأن ضرورة التخلي المبكر عن المواجهة العسكرية في اليمن".

وأكد بيان الخارجية الروسية ضرورة بدء عملية تفاوضية شاملة بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة، تأخذ في الاعتبار مصالح جميع القوى السياسية الكبرى، والمجموعات المذهبية والإقليمية من سكان هذا البلد، والالتزام بتكثيف جهود الوساطة لإيجاد حلول سياسية، سيؤدي نجاحها إلى تقليل مستوى المواجهة والتوتر بشكل مباشر في اليمن وحولها.

ويأتي هذا وسط تواصل الصراع العسكري السياسي في اليمن بين الحكومة الشرعية والحوثيين، من حركة "أنصار الله"، وذلك منذ 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يقف تحالف عسكري لدول عربية بقيادة السعودية إلى جانب الحكومة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، اجتمعت أطراف النزاع في اليمن لأول مرة منذ عدة سنوات إلى طاولة مفاوضات نظمت برعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم.

وتمكن الفرقاء من التوصل إلى عدد من الاتفاقات الهامة، وعلى وجه الخصوص، بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في الحديدة، مدينة ساحلية على البحر الأحمر، ونقلها لإشراف الأمم المتحدة.