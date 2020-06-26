تسجيل
16:16 GMT26 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    28 مسلحا ينشقون عن الجيش الأمريكي وينضمون للجيش السوري

    مسلحون موالون للجيش الأمريكي يستولون على "السورية للحبوب" في الحسكة

    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 02
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104520/04/1045200454_0:0:1280:720_1200x675_80_0_0_e7d864707ee0907065af1a2bd71e64e1.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006261045840982-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9/

    استولى مسلحون موالون للجيش الأمريكي على مبنى الإدارة العامة للمؤسسة العامة "السورية للحبوب"، الكائن في مدينة الحسكة (شمال شرقي سوريا)، وبسطوا سيطرتهم عليه، ضمن خطتهم التي باشروا بها منذ فترة لتحويل المقرات الحكومية إلى قاعدة للجيش الأمريكي.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن مجموعة من مسلحي تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي، اقتحموا المبنى الرئيسي للمؤسسة العامة "السورية للحبوب" الواقع ضمن تجمع الدوائر الرسمية الحكومية بالقسم الجنوبي من حي غويران، عند مدخل حي الزهور بمدينة الحسكة في نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 25 حزيران/ يونيو، وقاموا بطرد الموظفين وإخلائه من جميع الحراس بعد الاستيلاء على مفاتيح المبنى وإغلاقه".

    صاحب بقالة
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    قانون قيصر بعيون السوريين على خطوط التماس مع القوات الأمريكية في الحسكة... فيديو وصور
    مضيفاً بأن "المبنى الحكومي قريب جداً من مركز لقوات الجيش الأمريكي، الذي قام خلال الفترة الماضية وعبر قوات تنظيم " قسد" باحتلال مباني عدد من الدوائر الحكومية وهي المصرف التجاري والسياحة والثانوية والمعهد السياحي".

    ويقع مبنى المؤسسة العامة "السورية للحبوب" الذي استولى عليه مسلحو تنظيم "قسد" بالقرب من سجن الصناعة الثانوية الصناعية والمعهد الصناعي الذي حوله الجيش الأمريكي والتنظيم الموالي له إلى سجن ومعتقل للتحقيق مع عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في سجن الحسكة المركزي".

    وأوضح مصدر حكومي في محافظة الحسكة لوكالة "سبوتنيك" بان هناك "اتصالات عبر الوسيط الروسي مع ما تسمى الإدارة الكردية، في محاولة لاستعادة المبنى وعودة العاملين إلى مقر عملهم، وبضرورة الحفاظ على الأثاث والأوراق الرسمية وقواعد البيانات وأجهزة الحواسيب ضمن المبنى".

    مقعد سوريا في الجامعة العربية
    © AFP 2020 / Raad Adayleh
    بشرط إبداء الرغبة... المعلم ينوه لتقارب سوري-عربي... ونائب مصري يرد
    واحتل تنظيم "قسد" مباني المؤسسات الحكومية السورية للحبوب، المصرف التجاري، مبنى مديرية السياحة، بعد مهاجمته مواقع الجيش السوري شهر أغسطس/ آب 2016، وبعد مفاوضات بين اللجنة المشتركة من الطرفين الجيش العربي السوري وبين الوحدات الكردية الخاصة بتطبيق اتفاق حميميم بين الطرفين، تمت إعادة العمل الحكومي إلى عدد من مباني مؤسسات الدولة السورية ومنها مديرية السياحة وفرع المصرف التجاري ومعهد الصم والبكم والإدارة العامة للمؤسسة السورية للحبوب وفرع جامعة الفرات وكليتي الاقتصاد والهندسة المدنية".

    وتمكن تنظيم "قسد"، بدعم قوات الجيش الأمريكي، من تحويل العديد من مباني الدوائر والمؤسسات الحكومية والعسكرية والشرطية إلى مراكز أمنية للفصائل الكردية ومن هذه المباني مبنى مديرية الأحوال المدنية في محافظة الحسكة "النفوس" وفرع شركة محروقات "سادكوب" ومديرية الصناعة والهيئة العامة للرقابة والتفتيش ومركز حبوب غويران وفرعا شرطة الهجرة والجوازات والمرور والسجن المركزي وذلك رغم المطالبات الكثيرة لإعادتها للعمل لما لذلك من أثر كبير على الحياة اليومية للمواطنين في المحافظة.

    استمرار منع تسويق القمح

    وفي السياق، يستمر تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأميركي لليوم 23 على التوالي في منع الفلاحين من تسويق وإيصال إنتاجهم إلى المراكز الحكومية بمدينتي الحسكة والقامشلي واجبرهم على إرسال محاصيلهم إلى مراكزها ، في ظل اقتراب انتهاء موسم الحصاد بشكل شبه نهائي في عاصمة القمح السوري (محافظة الحسكة).

    الجيش العراقي
    © Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية
    العمليات المشتركة العراقية: اعتقال مجموعة مسؤولة عن إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء
    من جانبها أكدت مصادر حكومية لمراسل "سبوتنيك" بأن لدى فرع "السورية للحبوب" في القامشلي مخزونا إستراتيجيا من القمح يكفي حاجة سكان محافظة الحسكة لمدة عام كامل، موضحة بأن "المراكز التسعة في محافظة الحسكة استلمت كميات جيدة من الأقماح في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري".

    وتابعت المصادر بأن "الدولة السورية مازالت وستبقى تعمل على احتياجات ومواطنيها من رغيف الخبز وبالشكل المدعوم رغم كل العراقيل التي يقوم بها الاحتلال الامريك ووأعوانه في الجزيرة السورية".

    وكان الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم 11 تاريخ 22 نيسان / ابريل عام 019م ، القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب "السورية للحبوب" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة الحسكة.

    الكلمات الدلالية:
    الجيش الأمريكي, قسد, سوريا, الحسكة, ريف الحسكة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إعادة فتح المنتجعات السياحية أمام السياح في أنطاليا جنوب تركيا بعد الإغلاق التام بسبب فيروس كورونا. عادة في هذا الوقت من العام تضج أنطاليا بالسياح، 19 يونيو 2020
    مع بداية حر الصيف... أوروبا تخرج عن طورها رغم الجائحة... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    من أسوأ أمة في العالم وفق ترامب؟
    من هي أسوأ أمة في العالم وفق ترامب؟
    15 فائدة لرياضة المشي
    15 فائدة مدهشة لرياضة المشي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك