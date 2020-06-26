تسجيل
16:16 GMT26 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مشهد عام لحقل النفط الصحراء في ليبيا 3 ديسمبر/ كانون الأول 2014

    الحقول النفطية في ليبيا... هل يملك الجيش القدرة على حمايتها وما دور القبائل؟

    © REUTERS / Ismail Zitouny
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103451/26/1034512624_0:182:3500:2151_1200x675_80_0_0_c46d32728b2d3a467168e91cafec8dee.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006261045841240-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%9F/

    حالة من الترقب في المناطق التي باتت رمزيتها كبيرة في المشهد الليبي، وهي مناطق سرت والجفرة والهلال النفطي، إذ تسعى حكومة الوفاق للسيطرة على المناطق الغنية بالنفط فيما يؤكد الجيش الليبي أنه يتصدى لمحاولات تقدم متكررة نحو المناطق.

    بحسب إدارة التوجية المعنوي في القوات الخاصة الليبية فإن سرايا القوات الخاصة بقيادة اللواء ونيس بوحمادة، وصلت إلى المكان المكلفين بـه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تحت غطاء لمقاتلات سلاح الجوي الليبي.

    الجيش الليبي
    © AFP 2020 / Mahmud Turkia
    تحت غطاء جوي... الجيش الوطني الليبي يبدأ عملية تأمين منطقة الهلال النفطي بالكامل
    وأكدت الإدارة انطلاق دوريات عسكرية متحركة متمثلة في وحدات من قوات الصاعقة في عدة مناطق.

    ما هي المناطق التي تحركت لها القوات؟

    في حديث مع مصدر عسكري بالقوات الخاصة بالجيش الليبي، تحفظ على ذكر المناطق التي تحركت إليها القوات، إلا أنه أكد أن مهمتها هي حماية كافة المناطق النفطية والحقول والخطوط التي تتمركز عنها القوات المسلحة.

    في السابق أعلنت القبائل الليبية مسؤوليتها عن إغلاق حقول النفط، وفي ظل المستجدات الحاصلة على المشهد، أكدت القبائل مشاركتها في حماية الحقول النفطية إلى جانب القوات المسلحة.

    هل يستطيع الجيش حماية الحقول؟

    التساؤل الأبرز الذي يطرح نفسه يتعلق بمدى قدرة القوات المسلحة الليبية على حماية الحقول النفطية والمناطق التي تتمركز عنها؟

    في هذ الصدد أكد مصدر عسكري بالقوات الخاصة بالجيش الليبي، إن الدوريات الأمنية التي يسيرها الجيش لحماية الحقول النفطية قادرة على حمايتها من أي تحرك تجاهها من أي جهة، وكذلك للحفاظ على مصالح الشركات الأجنبية بها، وأنها تمتلك قدرات عالية لتحقيق المهمة.

    مهمة القوات الخاصة

    وشدد المصدر في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن القوات الخاصة بالجيش الليبي لديها قدرات قوية وجولات سابقة ضد الجماعات الإرهابية والمليشيات.

    وأوضح أن التنسيق بين القوات الخاصة وجهاز حرس المنشآت النفطية يمكنه صد أي محاولات، خاصة أن الأخير يقوم بدور ممتاز منذ تحرير الحقول من مليشيات "الجظران" وغيره من الذين سيطروا في السابق علي الحقول، فيما تقوم القوات بحمايتها على أكمل وجه في الوقت الراهن.

    محطة نفط في ليبيا
    © Sputnik . Andrey Stenin
    ليبيا... اتفاق جديد لحماية الحقول النفطية
    قدرات قتالية رادعة

    وشدد على أن القوات المسلحة تمتلك ما يلزم لحماية مقدرات الشعب الليبي على كل المستويات البرية والبحرية.

    وأشار المصدر إلى أن السرايا عسكرية بقيادة آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة التي وصلت في وقت سابق تحت غطاء جوي إلى محاور القتال شرقي مدينة سرت، مشيرا إلى تنفيذ مهام خاصة بعدة مناطق إلى جانب التشكيلات الأخرى.

    ما موقف القبائل؟

    حضرت القبائل الليبية بشكل فاعل ومؤثر في الفترة الأخيرة في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بحقول النفط والغاز.

    من ناحيته قال الشيخ السنوسي الحليق نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، والمسؤول عن قطاع النفط والغاز، أن الكلمة الآن للقبائل، بمعنى أنه لن يمرر أي قرار بشأن ليبيا دون موافقة القبائل.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القبائل الليبية الآن إلى جانب قواتها المسلحة في مناطق النفط والغاز، وتحمل سلاحها وتتمركز في أماكنها، وسترد بعنف لن يشهده أحد من قبل حال محاولة أي مليشيات للتقدم نحو المناطق النفطية، وأن الجيش يمكنه سحق أي قوات تحاول الهجوم في الوقت الراهن بمساندة القبائل.

    كيف حافظت القبائل على الحقول في السابق؟

    ضمن القبائل التي تساند القوات المسلحة في حراسة المنشآت" قبيلة زوية (وهي القبيلة الأكبر في منطقة حقول النفط)، المغاربة، المجابرة، الأواجلة، الزواوات، قبيلة القبائل، الفواخر".

    نفط
    © AP Photo /
    ليبيا: إعادة فتح حقول السارة النفطية شرقي البلاد
    رغم تأكيد الحليق من التصدي لأي قوات تتقدم نحو الحقول النفطية، إلا أنه حذر من خطرة أي عمليات عسكرية في المنطقة، وأنها ستمثل خسائر كبيرة للشركات العاملة في القطاع ويهدد المصالح النفطية برمتها.

    ينوه الحليق على نقطة هامة هي أن العالم لم يدرك حقيقة التركيبة في ليبيا حتى اليوم، خاصة فيما يتعلق بالقبائل والتي تملك الكلمة الحقيقة في المشهد الليبي، خاصة أنها هي من دعمت تاسيس الجيش في البداية وساندته بكل الوسائل.

    وشدد على أن قبيلة زوية هي من تمكنت خلال الفترة من 2011 وحتى 2014 من حماية المنشآت النفطية ومنعت أي تقدم أو سيطرة من الجماعات والمليشيات الإرهابية على الحقول طوال السنوات الأربع، وأنها تقف الآن في مواجهة أي محاولات للسيطرة عليها.

    وتشهد الساحة الليبية حالة من الحذر في محاور القتال بمنطقتي سرت والجفرة في ظل مطالبات دولية بضرورة وقف القتال والبدء في عملية الحوار السياسي.

    © Sputnik /
    ليبيا.. ما تطورات الأزمة عقب مؤتمر برلين؟

    انظر أيضا:

    الوفاق تناقش مع أنقرة عودة الشركات التركية إلى ليبيا والتعاون في مجال النفط
    حقيقة استئناف ضخ النفط في ليبيا...وكيف يوفر الاستهلاك المحلي؟
    نوفاك: "أوبك+" ستقوم بمراقبة إنتاج النفط في ليبيا كما تراقبه في دول أخرى
    أردوغان: قررنا التنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا
    "الأعلى لمشايخ ليبيا" يرحب بإعادة فتح الحقول النفطية بشرط تنفيذ مطالب الشعب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, ليبيا, النفط
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إعادة فتح المنتجعات السياحية أمام السياح في أنطاليا جنوب تركيا بعد الإغلاق التام بسبب فيروس كورونا. عادة في هذا الوقت من العام تضج أنطاليا بالسياح، 19 يونيو 2020
    مع بداية حر الصيف... أوروبا تخرج عن طورها رغم الجائحة... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    من أسوأ أمة في العالم وفق ترامب؟
    من هي أسوأ أمة في العالم وفق ترامب؟
    15 فائدة لرياضة المشي
    15 فائدة مدهشة لرياضة المشي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك