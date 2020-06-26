السيسي يصدر قرارا بترقية وزير مصري ومنحه جائزة

أًصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بترقية وزير مصري ومنحه جائزة.

وقرر الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، ترقية وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار إلى رتبة فريق فخري.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إن الرئيس السيسي قرر منح العصار وشاح النيل أيضا.